تراجع جديد في أسعار الذهب الآن بمحلات الصاغة.. اعرف الجرام بكام

تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت 20-4-2024 في محلات الصاغة للمرة الأولى في بداية اليوم بقيمة 10 جنيهات، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب، ومؤسسة «جولد بيليون».

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم، ليسجل 3260 جنيهًا مقارنة بـ3270 جنيهًا عقب تراجعه، عقب انهيار الدولار في السوق الموازية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 قيمة 3726 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 قيمة 2794 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 قيمة 2179 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 26 ألفًا و80 جنيهًا.