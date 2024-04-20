«وظائف جديدة».. تفاصيل تحديث الهيكل التنظيمي لـ4 كليات في جامعة سوهاج

أصدر الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، قرارات تنفيذية بأرقام (500)، و(499 )، و(498)، و(501 ) لسنة 2024 بشأن إجراء بعض التعديلات الوظيفية بالهيكل التنظيمي لـ4 كليات، هي الطب البشري، والتجارة، والآداب، والتربية، بناءً على قرارات الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أرقام (30، 25، 21، 23) لسنة 2024.

الارتقاء بالجهاز الإداري في جامعة سوهاج

وأكد «النعماني» أن الجامعة تخطو خطوات جادة للارتقاء بالجهاز الإداري ورفع كفاءته، وخلق جيل فعال ومحوكم قادر علي إدارة موارد الجامعة، مشيراً إلى أهمية دور الجهاز الإداري بالجامعة باعتباره أحد العوامل الرئيسية لتنفيذ سياسات الجامعة بنجاح، بما يرفع جودة الخدمات المقدمة منه تماشياً مع سياسة الإصلاح الإداري التي تنتهجها الجمهورية الجديدة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن من أهم إجراءات الإصلاح الإداري التي اتخذتها الجامعة هي تحديث البناء التنظيمي لها ليتناسب مع حجم وآليات العمل وتطوره خلال السنوات الأخيرة، وذلك مع زيادة أعداد الطلاب والباحثين وكافة أنشطة الجامعة، وتحقيقاً لإستراتيجية الدولة لتطوير الجهاز الإداري، مثمناً جهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع جامعة سوهاج والإدارة العامة للتنظيم والإدارة في تحديث البناء التنظيمي للجامعة.

استحداث وظائف جديدة

وأوضح أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، أن القرار تضمن إجراء بعض التعديلات الوظيفية بجدول وظائف جامعة سوهاج وقسم التعليم بالكليات الأربع، من بينها استحداث وظيفة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة (كادر خاص)، وبعض الوظائف الإشرافية (مدير إدارة) بمجموعة الوظائف التخصصية، وهي (عمليات الموارد البشرية، العلاقات الثقافية، شئون الخريجين، مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الورش التعليمية)، وذلك لـ22 إدارة تم استحداثها بتلك الكليات، إلى جانب إعادة تقييم وظيفة أمين كلية (الطب البشري) إلى المستوى الوظيفي العالي (مدير عام)، كما شمل التحديث تعديل مسمى وإعادة تقييم 27 وظيفة بذات المجموعة.

وأضافت أماني عثمان، مدير عام ادارة التنظيم والإدارة بالجامعة، أنه سبق تحديث هيكل كليات (الحقوق والهندسة والتربية الرياضية والزراعة والحاسبات والذكاء الاصطناعي والعلوم)، واستحداث هيكل كلية التربية النوعية وكلية الفنون التطبيقية والتراثية، وجاري حالياً استكمال دراسة هياكل باقي الكليات بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإعادة تقييم وظائفها.