جامعة سوهاج تحصل على المركز الثالث في مجال محو الأمية وتعليم الكبار

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، حصد الجامعة المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية في محو الأمية وتعليم الكبار، وذلك بمحو أمية 12 ألفا و200 دارس ودارسة بالمحافظة، وذلك طبقًا لتقرير الإنجاز الصادر من الهيئة العامة لتعليم الكبار عن دورة يناير 2024م.

وأكد «النعماني»، في بيان، اليوم الأحد، أن الجامعة تواصل إنجازاتها وقفزاتها المتميزة في مجال محو الأمية، وذلك تنفيذًا لمسؤوليتها نحو المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية منذ عام 2014، حيث انها تبذل جهود حثيثة في هذه القضية، وتعطي لها أولوية قصوى باعتبارها قضية وطن، لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية، بوصفها أحد أهم وأخطر المشكلات التي تواجه الدول النامية في الوقت الحاضر.

وقدم رئيس الجامعة الشكر لشركاء النجاح في تحقيق هذا الإنجاز وخاصة الطلبة والطالبات الذين يعدوا بمثابة العمود الفقري لهذا التميز، كما قدم الشكر لمركز تعليم الكبار ووحداته بالجامعة، وللهيئة العامة لتعليم الكبار فرع سوهاج، وإلى كافة الهيئة التدريسية الذين ساهموا في هذا المجال.

وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة تستهدف من خلال خطتها الاستراتيجية وبرامجها التنفيذية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحقيق مشاركة فعلية لطلابها للإسهام في محو أمية المواطنين بمحافظة سوهاج، موضحًا أن الجامعة استطاعت محو أمية 12 ألفا و200 دراس في دورة يناير وتحصد المركز الثالث بعد جامعتي الازهر والمنصورة، مشيدًا بتعاون الجامعة مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.