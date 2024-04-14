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دراما المتحدة

مركز إصلاح وتأهيل أخميم يستقبل وفدا من أساتذة وطلاب جامعة سوهاج

كتب:

عمرو هلال
05:33 م | الأحد 14 أبريل 2024
مركز الإصلاح والتأهيل اخميم بسوهاج

مركز الإصلاح والتأهيل اخميم بسوهاج

تشهد المنظومة العقابية في مصر نقلة نوعية وإنسانية، من هذا المنطلق، استقبل مركز الإصلاح والتأهيل أخميم بسوهاج وفدا من أساتذة وطلاب جامعة سوهاج.

وخلال الزيارة أطلع أساتذة وطلاب جامعة سوهاج، على مرافقه ومنشآته ومنظومة السياسة العقابية الحديثة المطبقة داخله والتي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية.

وقام الوفد بجولة داخل مرافق المركز وفي المقدمة المركز الطبي المزود بأحداث الأجهزة الطبية ويوفر عناية صحية فائقة للنزلاء.

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