مركز إصلاح وتأهيل أخميم يستقبل وفدا من أساتذة وطلاب جامعة سوهاج

تشهد المنظومة العقابية في مصر نقلة نوعية وإنسانية، من هذا المنطلق، استقبل مركز الإصلاح والتأهيل أخميم بسوهاج وفدا من أساتذة وطلاب جامعة سوهاج.

وخلال الزيارة أطلع أساتذة وطلاب جامعة سوهاج، على مرافقه ومنشآته ومنظومة السياسة العقابية الحديثة المطبقة داخله والتي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية.

وقام الوفد بجولة داخل مرافق المركز وفي المقدمة المركز الطبي المزود بأحداث الأجهزة الطبية ويوفر عناية صحية فائقة للنزلاء.