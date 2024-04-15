رئيس جامعة سوهاج يتابع سير العمل في مبنى المستشفى الجامعي القديم

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، في جولة مفاجئة، مستشفى الجامعة القديم، لمتابعة سير العمل وانتظامه في أول أيام العودة للعمل، عقب عطلة عيد الفطر، للوقوف على جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

والتقي رئيس الجامعة بالعديد من الحالات المرضية من المترددين على المستشفى والمحجوزين داخليا، واستمع الي مطالبهم واقتراحاتهم، وناظر العديد من الحالات بنفسه في بعض العيادات، مشددا على تواجد جميع الفرق الطبية بأماكن عملهم، والاهتمام بنظافة وتنظيم العيادات، وتوفير جميع الأدوية والمُستلزمات الطبية اللازمة للمرضى.

وأشاد بجودة الخدمات الطبية المقدمة بالعيادات الخارحية والتخصصية، موجها عدد من الإجراءات، لتحسين الخدمة الطبية، في إطار رفع الجودة المستمر.

وقال الدكتور مجدي القاضي، إن الجولة التفقدية تأتي في إطار المتابعة المستمرة التي يقوم بها رئيس الجامعة، لاستمرار تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، موضحا أن عدد الحالات التي استقبلتها العيادات الخارجية في أول يوم عمل عقب عطلة العيد بلغت 2200 حالة، موزعين علي عدد 23 عيادة تخصصية.

وشدد على تسجيل جميع الحالات وعمل إحصائية يوميا والاهتمام بأعمال النظافة للعيادات وغرف الكشف والطرقات والممرات الرئيسية، وتذليل العقبات أمام المترددين على المستشفى الجامعي بمقريها.

وشملت الجولة التفقدية عددا من العيادات الخارجية والتخصصية بمستشفى سوهاج الجامعي القديم مثل عيادات النسا والتوليد، الجراحة العامة، وأمراض الباطنة، وجراحة العظام ، والأمراض العصبية، وعلاج الألم والجلدية، وجراحة التجميل، الأوعية الدموية، الباطنة، والأطفال، طب الأسرة، أمراض الدم، وغيرها.