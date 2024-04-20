نوع من التوابل يحارب الشيخوخة ويعزز هرمون السعادة.. احرص على تناوله

لفتت دراسات أجنبية حديثة إلى الفوائد العديدة لتناول الكركم، إذ يحتوي على كثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية للجسم، مثل فيتامين سي ودال، فضلًا عن الحديد والمغنسيوم والمنجنيز، وغيرها، ما يؤدي إلى تحسين الصحة ومقاومة العديد من الأمراض.

الكركم يحارب الشيخوخة

في هذا الشأن، قالت سفيتلانا تروفيموفا الباحثة ورئيسة الجمعية الروسية لمكافحة الشيخوخة، إن هناك عديد من الدرسات والأبحاث العلمية التي أثبتت فوائد الكركم في محاربة الشيخوخة وإطالة العمر بفضل احتوائه على مادة الكركمين وهي مادة نشطة بيولوجيًا تعمل على تعزيز هرمون السيروتونين أو ما يُعرف بهرمون السعادة، بحسب ما نُشره تقرير بموقع روسيا اليوم.

وخلال حديث تروفيموفا عن فوائد الكركم، أشارت إلى أنه من التوابل المشهورة في المطبخ الشرقي والهندي، وتكمن فائدته كذلك في تحسين صحة عضلة القلب والتخفيف من الالتهابات، لا سيما إلتهابات المفاصل، ويساعد أيضًا في تسريع عملية الشفاء من الجروح.

طريقة تناول الكركم

وتقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية والمناعة والبكتيريا بجامعة القاهرة، إن الكركم من الأغذية التي تساعد على إزالة السموم من الكبد وكذلك تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين عمليىة الهضم من خلال تحفيز عملية التمثيل الغذائي.

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أن الكركم يُعتبر مضاد طبيعي للالتهاب كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقلل من تأثير الجذور الحرة، متابعة: «يمكن تناوله بعدة طرق، إذ من الممكن إضافته إلى الطعام عند الطهي أو إضافته إلى اللبن ما يُعرف بالحليب الذهبي نظرًا للون الأصفر الذي يعطيه للحليب، كما يُمكن شربه مع الماء الدافئ».