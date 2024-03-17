5 أطعمة تحميك من الإصابة بالسرطان.. من بينها الكركم والجزر

السرطان من أكبر الأمراض قتلاً للبشر على مر التاريخ، فهو العدو الأول للإنسان، ويحدث عندما تتحول خلايا الجسم من قوة للدفاع عنه إلى خصم يهاجمه، وهناك عدة عوامل خارجه عن إرادته تسبب ذلك، مثل العامل الوراثي والعامل البيئي كالشيخوخة أو التعرض المفرط لأشعة الشمس، لذا هناك 5 أطعمة يمكن أن تحمي الإنسان من خطر الإصابة بالسرطان، مثل اتباع تناول أكلات معينة يمكن أن تحميك منه.

وفي التقرير التالي، نستعرض في السطور التالية، 5 أطعمة يمكنها حماية الإنسان من خطر الإصابة بالسرطان، وفقاً لموقع «healthline».

5 أطعمة تحميك من الإصابة بالسرطان

الفاصوليا

تحتوي الفاصوليا على نسبة كبيرة من الألياف، التي أثبتت بعض الدراسات أنها تحمي من سرطان القولون.

وفي دراسة أجريت على 1905 أشخاص عانوا من سرطان القولون، وُجد أن الأشخاص الذين يتناولون الفاصوليا باستمرار يميلون إلى انخفاض خطر تكرار الورم مرة أخرى، كما أثبتت إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات، أن تناول بعض الفئران للفاصوليا أدى إلى منع تطور الخلايا السرطانية بنسبة تصل إلى 75%.

البروكلي

يحتوي البروكلي على مركب السلفورافان، وهو مركب نباتي موجود في الخضروات الصليبية (البروكلي والكرنب والملفوف والفجل والجرجير) الذي يتمتع بخصائص قوية ضد الخلايا السرطانية، وأثبتت الدراسات أن السلفورافان استطاع أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 75%.

وأظهرت تحليلات 35 دراسة مختلفة أن الخضراوات الصليبية تتميز بقدرة عالية من الحد من خطر الإصابة بالخلايا السرطانية.

الجزر

أجريت عدة دراسات على أن تناول الجزر يمكن أن يساعد في انخفاض الإصابة بأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان المعدة و البروستاتا.

وأثبتت تحاليل دراسات أجريت على 1266 فرداً يعانون من سرطان الرئة، أن الأشخاص المدخنين الذين لا يتناولون الجزر باستمرار أكثر عرضة للإصابة بالسرطان الرئوي.

زيت الزيتون

لا شك أن زيت الزيتون من الزيوت التي تتمتع بفوائد صحية عديدة، وأثبتت 19 دراسة مختلفة أجريت على عدة أشخاص يتناولون زيت الزيتون بشكل مستمر على قدرة زيت الزيتون الفائقة في الحد من خطر الإصابة من سرطان الثدي وسرطان الجهاز الهضمي.

كما تم إجراء دراسات عدة في 28 دولة مختلفة تستخدم زيت الزيتون، ووجدو أن أكثر المناطق استخداماً له هو أقل عرضة للخلايا السرطانية.

الكركم

الكركم هو أحد أشهر أنواع التوابل حول العالم، ويحتوي على عنصر الكركمين، وهو مادة كيميائية ذات تأثيرات مضادة للسرطان وللالتهابات والأكسدة.

أجريت دراسة على 44 مريضاً بالسرطان تناولوا أربع جرامات من الكركمين يومياً، وبعد 30 يوماً فقط، أدى ذلك إلى تقليل خطر الضرر الموجود بنسبة وصلت لـ40%.