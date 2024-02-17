وداعا لآلام المفاصل.. «الكركم» علاج طبيعي فعّال في كل منزل

من المعروف أنّه هناك العديد من أنواع البهارات، التي يمكن استخدامها في العلاج الطبيعي للكثير من الأمراض، إلى جانب تسكين آلام العظام والمفاصل والعمل على تقويتها.

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، نوع من البهارات يساعد على علاج المفاصل، وموجود في كل منزل.

يقول استشاري التغذية، شادي عبدالعال، إنّ الكركم له خصائص عدة مضادة للالتهابات، وأكّدت العديد من الأبحاث فعاليته مثل العقاقير المضادة للالتهابات، وتأثيره الإيجابي في تخفيف آلام المفاصل، واختفائها بعد أسابيع قليلة.

تسكين آلم المفاصل

- الكركم موجود في كل منزل لأنه من البهارات شائعة الاستخدامات، وهو أيضًا من العلاجات الجيدة لعلاج ألم المفاصل والعظام، وهو من المسكنات الطبيعية للألم وتساعد على الوقاية منها، ويمكن للمصابين تناول الكركم أو مكملات تحتوي عليه بانتظام.

يحمي من هشاشة العظام

ولدى التقدم في العمر يشعر العديد من الأشخاص بآلام غير معتادة في العظام، بشكل تدريجي، لكن استخدام الكركم بانتظام، قد يقلل من حدتها، كما أنه يلعب دورًا كبيرًا في الحماية من الإصابة بهشاشة العظام.