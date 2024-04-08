طريقة تحضير ماسك الكركم.. أسرع وسيلة لتفتيح البشرة

يعتبر ماسك الكركم من الوصفات الطبيعية المفيدة للبشرة، والتي يحرص عليه عدد كبير من الفتيات لأنّه يساعد في تبييض البشرة، وإزالة الاسمرار بشكل فوري، ومع الوقت تختفي مشكلات البشرة المختلفة، وتصبح أكثر وإشراقة، بحسب موقع «style».

المكونات

ملعقتان كبار من الكركم المطحون ناعم.

3 ملاعق كبيرة من الحمص المطحون.

3 ملاعق كبيرة من الحليب السائل.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة من عسل النحل الطبيعي.

طريقة تحضير خلطة ماسك الكركم للعناية بالبشرة

لتحضير خلطة ماسك الكركم والاستمتاع ببشرة نقية وصافية أكثر بياضًا عليك اتباع الخطوات التالية:

في بولة صغيرة ضعي الكركم والحمص ونقلب المكونات الجافة جيدًا.

ضيفي عسل النحل مع التقليب المستمر، ستلاحظين تكتل في المكونات.

ضعي عصير الليمون والحليب السائل وقلّبي باستمرار للحصول على خليط متجانس سهل الفرد والاستخدام على الوجه بكل سهولة.

وستحصلين على تبييض مثالي بعد وضع خلطة الكركم على البشرة، كالتالي: