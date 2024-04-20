مفاجأة.. «واتساب» يساعد الاحتلال الإسرائيلي على قصف المدنيين في غزة

فجر ناشط أمريكي مفاجأة عن «ميتا» صاحبة منصات التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة «فيسبوك» و«واتساب» وغيرهما، إذ زعم مشاركتها في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بطريقة غير مباشرة عن طريق الذكاء الاصطناعي، وهو نظام اسمه «لافندر».

و«لافندر» يعرف بنظام ما قبل الجريمة، وهو تناولته تقارير العديد من الصحف العالمية مع بداية الأحداث في قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي، الذي يساعد على تحديد الأهداف بدقة عن طريق الذكاء الاصطناعي، لكن المثير في الأمر، هو ما كشفه بول بيجار، وهو ناشط أمريكي صاحب شركة للذكاء الاصطناعي ويرفع شعار «التكنولوجيا من أجل فلسطين»، عبر مدونته الرسمية على الإنترنت.

«واتساب» ومارك زوكربيرج يساعدان الاحتلال الإسرائيلي

أوضح «بول» أن «ميتا» ومالكها مارك زوكربيرج، يساعدان الاحتلال الإسرائيلي في العدوان على قطاع غزة، عن طريق الذكاء الاصطناعي ونظام «لافندر» ومجموعات «واتساب».

كيف تساعد «ميتا» الاحتلال الإسرائيلي في قصف المدنيين؟

فعلى سبيل المثال، لو كنت في مجموعة على تطبيق «واتساب» مع عضو مشتبه به من أحد الفصائل الفلسطينية، فحينها سيكون من السهل معرفة مكانك واستهدافك، لكن لم يكشف الأمريكي الطريقة التي تحصل من خلالها إسرائيل على بيانات الأشخاص من خلال مجموعات «واتساب»، ورجح مشاركتها عبر «ميتا».