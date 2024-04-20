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دراما المتحدة

«هآرتس»: إسرائيل بدأت في إنشاء مستوطنات داخل قطاع غزة

كتب:

محمود هاني
10:11 ص | السبت 20 أبريل 2024
جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي

ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن السلطات الإسرائيلية تقوم ببناء وتطوير مستوطنات داخل قطاع غزة، وبالتحديد عند الطريق الاستراتيجي الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه.

وقالت الصحيفة، إن صور الأقمار الصناعية والفوتوغرافية تظهر بناء وتطويراً على نطاق واسع في موقعين استيطانيين يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بإنشائهما على الطريق الاستراتيجي بين شمال قطاع غزة وجنوبه، والتي تسميه إسرائيل ممر نتساريم (نسبة إلى مستوطنة قديمة كانت موجودة في قطاع غزة منذ عام 1977 وتم تفكيكها وإجلاء المستوطنين الإسرائيليين منها في عام 2005)، والمعروف باسم «شارع صلاح الدين».

الهدف من بناء بؤر استيطانية في قطاع غزة

وبحسب «هآرتس»، فإن إسرائيل تهدف من بناء تلك البؤر الاستيطانية على هذا الطريق إلى إحكام السيطرة على حركة الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب والعكس، وشن عمليات في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وحددت «هآرتس» مكان المستوطنتين في قطاع غزة، وقالت إن واحدة تقع عند مفترق نتساريم «شارع صلاح الدين» والأخرى في ملتقى الطريق الساحلي.

هآرتس: صور الأقمار الصناعية بينت عملية الاستيطان في غزة

وأكدت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن عملية إنشاء بؤر استيطانية على طريق صلاح الدين ظهرت جلية في صور الأقمار الصناعية، والتي التقطتها شركة «بلانيت لايس» المتخصصة في جمع بيانات عن بعد للأرض، وتصويرها باستخدام تلك الأقمار في أوقات مختلفة على مدار أشهر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضافت بأن الصور تظهر أيضا وحدات سكنية مكيفة جلبت إلى الموقع، وبنيات أساسية للطاقة الكهربائية، ومراحيض وحمامات، كما يجري إعداد المستوطنين لنقل جيش الاحتلال معداتها إليها بعد إتمام إنشائها.

وفي التاسع والعشرين من يناير الماضي، نظم اليمن المتطرف الإسرائيلي بحضور اثني عشر وزيرا وخمسة عشر عضو كنيست مؤتمر يدعى «مؤتمر الاستيطان والهجرة» طالبوا فيه بإعادة احتلال قطاع غزة، وإنشاء مستوطنات به فيما قال رئيس وزراء الاحتلال ردا على ذلك المؤتمر إنه لن يتم الاحتلال قطاع غزة، أو إنشاء مستوطنات فيه وأن العملية لعسكرية فيه هي مؤقتة وهدفها القضاء على الفصائل الفلسطينية.

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بقلم محمود هاني