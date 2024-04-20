رئيس الوزراء: مكتبي مفتوح على مدار 24 ساعة لأي مستثمر جاد

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، «مكتبي مفتوح على مدار 24 ساعة لأي مستثمر جاد، وهناك عدد كبير من الشركات العالمية أنشأت مصانع داخل مصر في أقل من عام».

وأضاف رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي خلال إجراء جولة تفقدية في مصنع بيراميدز لإطارات السيارات ببورسعيد، إن المصنع يعد واحدا من أكبر المصانع بالمنطقة الصناعية ببورسعيد ومتخصص في المقاسات الصغرى من «الكاوتش».

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع المصنع لإنتاج الإطارات غير المتواجدة بصورة كافية، ونشهد اليوم التشغيل التجريبي للسيارات الملاكي والميكروباصات، مشيرا إلى أن الإنتاج بدأ بالإطارات من 12 إلى 14 وسنصل إلى مقاس 17.

وأكد أنه خلال شهر أكتوبر سيصل حجم الإنتاج ليغطي 25% من الطلب المحلي وبدايات 2026 سيتجاوز 60%، موضحا أن الدولة بدءا من الرئيس والمؤسسات التنفيذية تركز على مجموعة من الصناعات والصناعة سيكون كل التركيز عليها، وذللنا العديد من العقبات والرخص ومستلزمات الإنتاج من الإجراءات الروتينية والبيروقراطية الموجودة.