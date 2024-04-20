خبير: عروض وخصومات على أسعار العقارات الفترة المقبلة تصل إلى 50%

قال عبدالرحمن خليل، الخبير والمطور العقاري، إنه من المتوقع أن يكون هناك بعض الخصومات والتخفيضات الجزئية خلال الفترة المقبلة على أسعار الوحدات العقارية، والتي تصل إلى نحو 50% من قيمة الوحدة في حالة «الدفع الكاش»، بينما في حالة الدفع بالتقسيط تكون بنسب محدودة تتراوح ما بين 5 إلى 7%.

التأثر بأسعار مواد البناء

وأضاف «خليل»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار العقارات خلال الفترة الحالية تشهد استقرارًا نسيبًا، ما يساعد على ذلك ثبات ووضوح الأسعار الخاصة بمواد البناء وعناصر التكلفة المختلفة في القطاع العقاري، وهو ما دفع المطور والمسعر للوحدات العقارية إلى وضع سعر غير مبالغ فيه، وفي نفس الوقت يحقق مكاسب ومصلحة لكل الأطراف.

عوامل استقرار سوق العقارات

وتابع أنه من أهم العوامل التي تعمل على استقرار سوق العقارات هي الرقابة ووضع ضوابط معايير للالتزام في التسليم والإنشاءات والتي من شأنها أن تساعد على استقرار السوق، وهو ما يجعل العميل يقبل على شراء الوحدات بشكل أيسر و أكبر.