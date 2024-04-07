تسهيلات جديدة في قانون التصالح.. استثناء القرى من طلاء واجهات العقارات

كشفت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 عن بعض الشروط التي يجب توافرها لقبول طلب التصالح، أهمها طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة بالأحياء والمدن، ويستثنى من ذلك القرى والنجوع والكفور، ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة بعد انقضاء خمس سنوات على صدور قرار قبول التصالح المطالبة بأي مبالغ أو مستندات من صاحب الشأن.

إخطار المرافق

وأشارت اللائحة إلى أنه بعد إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يوما تالية، لصدور قرار قبول الطلب، من حق المتصالح التقدم منفردا للجهات المختصة والمرافق، مع تقديم إفادة بقبول التصالح .

نموذج 7 للتصالح

وفي حالة السداد على أقساط يجرى إصدار نموذج مؤقت رقم 7 صادر من السلطة المختصة، ويجوز بموجبه توصيل المرافق، واستمرار إيقاف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات.

ونصت اللائحة التنفيذية للتصالح على أنه يجرى إعداد مشروع القرار الخاص بقبول التصالح وتقنين الوضع، لاعتماده من السلطة المختصة، وفقا للنموذج رقم 8 باللائحة التنفيذية.