دهب أم عقارات؟.. خبراء يوضحون الاستثمار المضمون في 2024

مع بداية السنة الجديدة 2024، يبحث المواطنين عن أفضل الملاذات الآمنة للاستثمار في الأموال من أجل تحقيق أكبر مكسب وعائد منها، خاصة مع وجود حالات تضخم عالمية ضربت كل دول العالم، ما دفع المواطنين للسؤال عن أفضل الطرق؛ للحفاظ على قيمة المال ومنع تآكله جراء حالة التضخم العالمي.

ما بين الذهب والعقار، دائمًا ما يلجأ المواطنين للبحث عن أفضل الطرق للاستثمار من أجل الحصول على العائد ممتاز القوى وبشكل دوري؛ ليحافظوا بها على قيمة العملات ولمنع الخسائر فيها، وتستعرض «الوطن» في التقرير أراء خبراء في المجالين واستبيان مدى أهميتهما للحفاظ على قيمة العملة.

شعبة الذهب: الاستثمار فيه افضل من العقار ولا يحتاج لأموال طائلة

من جانبه، يقول هاني جيد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن الذهب يعد أسرع وأفضل الطرق في التحوط والحفاظ على قيمة العملة ولمنع تآكلها، حيث أن قيمة الانخفاضات في الذهب دائما ما تكون قليلة، وفي الغالب الأعم يزيد سعر الذهب في أوقات الأزمات كتلك التي يشهدها كل دول العالم من حروب وصراعات خلال الفترة الراهنة.

وأضاف «جيد»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه من أجل اقتناء الذهب فلا يحتاج الفرد إلى امتلاك رأس مال كبير لإتمام عملية الشراء الخاصة بالوحدة من أجل الاستثمار فيها، حيث أنه وللاستثمار في الذهب فلا يتطلب الأمر معاناة التي يتطلبها من يريد شراء العقار.

جيد: اقتناء الذهب سهل لوجود أحجام مختلفة منه

وأوضح رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن اقتناء الذهب أمر سهل ذلك من أجل وجود أحجام مختلفة فيما يخص السبائك والمشغولات الذهبية وبأوزان وأشكال عده، عكس العقار الذي يتطلب اقتناءه المال الوفير لشراء الوحدة السكنية، ثم تأجيرها والاستثمار فيها.

خبير عقاري: حالة التضخم دفعت فئة كبيرة من المواطنين للاستثمار في العقار

فيما يقول أحمد خالد المسلمي، خبير التطوير العقاري، إن وجود حالة من التضخم العالمية التي تعانيها دول العالم، دائما ما يرغب الجمهور للبحث عن أفضل الطرق لاستثمار أموالهم، ذلك عن طريق شراء الشقق والاستثمار فيها عبر عرضها للإيجار وتحقيق عائد شهري جيد يزيد بشكل سنوي وفق قانون الإيجار المطبق حاليا.

وأضاف «المسلمي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الاستثمار في العقار أحد الطرق الهامة التي تساعد المواطنين على الاستثمار واستكمال مهام حياتهم من أجل تعظيم استثماراته، حيث أن النشاط العقاري دائما ما يكون في مرحلة من الركود بفصل الشتاء، حيث أنه خلاله تنخفض مستويات الإقبال على عمليات الشراء الخاصة بالعقار.

وأكد خبير التطوير العقاري، أن فصل الصيف هو أحد أكثر الأوقات التي تشهد رواج في النشاط العقاري، ويرتفع فيه سعر العقارات، الأمر الذي يزيد من نشاط السوق العقاري لوجود عطلات، والحاجة الماسة لشراء العقار من قبل المواطنين المغتربين الذين يسعون لتعظيم ثرواتهم في مصر.