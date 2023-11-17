الطاهري: مخصصات الحماية الاجتماعية وصلت إلى أكثر من 529 مليار جنيه

قال الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إنّ مخصصات الحماية الاجتماعية للدولة ارتفعت والأرقام أصبحت متغيرة، حيث وصلت إلى أكثر من 529 مليار جنيه، منها 118 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و119 مليار جنيه لدعم المواد البترولية.

إعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة

وأضاف «الطاهري»، خلال فيديو عرضته شاشة «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أنَّ الدولة المصرية ورئيسها كان لديهم إصرار لإنهاء العشوائيات وإعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة، بعدما كان يعيش أكثر من 15 مليون مواطن مصري في مناطق شديدة الخطورة، مؤكدًا أن مصر استطاعت العمل على تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

الدولة المصرية ورئيسها رفعوا شعار «المواطن أولاً»

وأوضح الإعلامي أحمد الطاهري، أنّه تم تنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، ومدن الجيل الرابع، والعاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية ورئيسها رفعوا شعار «المواطن أولاً»، لذلك تم التحرك في ملف الصحة بقوة وتعاملوا بشجاعة مع مشكلات موجودة منذ سنوات طويلة، منها إهمال المستشفيات ومعاناة المرضى وقوائم انتظار طويلة.

مباردة «100 مليون صحة»

وأشار الطاهري إلى مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، والتي توسعت بعد ذلك للكشف على الأطفال في المدارس، والاهتمام بصحة الأم والجنين، وتم إجراء أكثر من مليون و700 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية الخاصة بإنهاء قوائم الانتظار، وبداية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء.