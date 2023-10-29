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«معلومات الوزراء»: 529.7 مليار جنيه مخصصات الحماية الاجتماعية في موازنة 2024

كتب:

أسماء زايد
03:56 م | الأحد 29 أكتوبر 2023
إحدى الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة.. أرشيفية

إحدى الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة.. أرشيفية

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة خصصت 29 أكتوبر يومًا دوليًا للرعاية والدعم، إقرارًا منها بالحاجة إلى الاستثمار في اقتصاد الرعاية، وإنشاء نظم رعاية ودعم قوية ومرنة وشاملة لمسائل الإعاقة ومراعية للسن.

توفير خدمات الرعاية الاجتماعية

وأشار المركز عبر موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك» أنه في إطار اهتمام مصر بهذا المجال جرى تخصيص 529.7 مليار جنيه مستهدفات بخطة العام المالي 2023/ 2024 لتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية، مُقابل 343.4 مليار جنيه للعام المالي 2021/ 2022 و426 مليار جنيه للعام المالي 2022/ 2023.

مخصصات الحماية الاجتماعية في مصر 2023-2024

- تستهدف أكثر من 5 ملايين مستفيد.

-31.3 مليار جنيه مخصصات الأمان الاجتماعي.

- 31 مليار جنيه لدعم برنامجي تكافل وكرامة.

- %22 زيادة في الدعم السلعي والنقدي عن العام المالي 2023/2022.

- 32 % في دعم السلع التموينية عن العام المالي 2022/2021.

- تستهدف خفض مُعدّل الفقر إلى 28.8%.

- تستهدف خفض مُعدّل الفقر المدقع إلى 4.2%.

 

 

 

 

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