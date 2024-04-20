افتتاح بطولة الجمهورية للهوكي للمرحلة الثانوية في الشرقية بمشاركة 8 فرق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وتنميته باستغلال طاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبناءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة.

افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للهوكي للمرحلة الثانوية بنين

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم في نادي الشرقية الرياضي بمدينة الزقازيق، لافتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للهوكي للمرحلة الثانوية بنين لعام 2024.

وبدأت فعاليات الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم اعقبة عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تقديم استعراض رياضي لطالبات إدارة غرب الزقازيق التعلمية تحت عنوان «في حب مصر»، أعقبه استعراض فلكلور رياضي لطلاب إدارة ديرب نجم التعليمة نال استحسان الحضور ثم عرض للفرق المشاركة في البطولة ليعلن المحافظ انطلاق فعاليات البطولة.

مشاركة 8 فرق في البطولة

وأشار محافظ الشرقية إلى ريادة المحافظة في رياضة الهوكي، والتي أصبحت مصدر البهجة والسعادة للشراقوة ويرجع ذلك إلي الجهد المبذول، والأداء المتميز للجهاز الفني والإداري ولاعبي رياضة الهوكي بالمحافظة متمنيا التوفيق لجميع الفرق المشاركة بالبطولة وأن يسود المباريات الندية والروح الرياضية العالية.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن بطولة الجمهورية للهوكي للمرحلة الثانوية بنين لعام 2024 والتي انطلقت اليوم بمشاركة 8 فرق من محافظات (القاهرة – الجيزة - الإسكندرية – الشرقية – الفيوم – بني سويف) تستمر حتى 30 أبريل 2024، مشيراً إلى أن إقامة البطولة تساهم في تنمية روح المنافسة بشرف بين الفرق المشاركة وإعلاء قيمة الرياضة التي تسمو بالعقل وتساهم في تقديم فرد قوي يبني وطنه وينمي مجتمعه.