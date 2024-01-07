محافظ الشرقية يكرم المساهمين في إنجازات بطولات «الهوكي» بالشرقية

كرم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المساهمين من أبناء المحافظة في إنجاز البطولات الأفريقية لرياضة الهوكي، وذلك خلال احتفالية نادي الشرقية الرياضي التي أقيمت في مدينة الزقازيق.

وأشاد المحافظ بأداء فريق الهوكي في البطولات المحلية والدولية، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الرياضة والرياضيين، وتسعى جاهدة لتوفير كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي لتحقيق البطولات.

تحقيق البطولات والإنجازات

وأعرب المحافظ عن سعادته بدعم أبناء المحافظة لنادي الشرقية الرياضي، مؤكدا أن هذا الدعم سيساهم في استمرار تحقيق البطولات والإنجازات.

من جانبه، قدم الدكتور حمدي مرزوق، رئيس نادي الشرقية الرياضي، الشكر لمحافظ الشرقية على دعمه المستمر للنادي، مؤكدا أن هذا الدعم ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات.

وفي نهاية الاحتفالية، قام محافظ الشرقية ورئيس النادي بتقديم دروع تذكارية للمساهمين من أبناء المحافظة في إنجاز البطولات الأفريقية لرياضة الهوكي.