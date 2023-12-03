سفير مصر بماليزيا: 30 فردا بمنتخب الهوكي أدلوا بأصواتهم.. وإقبال كبير من الشباب

قال السفير رجائي نصر، سفير مصر في ماليزيا، إن السفارة المصرية في ماليزيا شهدت إقبالاً كبيراً من الناخبين على الانتخابات الرئاسية 2024، خاصة من الشباب، حيث يوجد في ماليزيا عدد كبير من الطلاب المصريين، وبالرغم أن يوم الجمعة كان يوم عمل ودراسة إلا أن الطلاب كانوا حريصين على الإدلاء بأصواتهم.

اصطحاب الأطفال بالعملية الانتخابية

وأضاف «نصر»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مبعوثي الأزهر الشريف في ماليزيا جاءوا للإدلاء بأصواتهم، بالرغم من أن منهم من يقيم في أماكن بعيدة، للحرص على المشاركة في الانتخابات، كما أن الأسر اصطحبت أولادها وبناتها الصغار حاملين الأعلام المصرية لرؤية هذا العرس الانتخابي وكانت مظاهرة في حب الوطن.

تصويت فريق الهوكي المصري

وأشار إلى أن اللافت بأن منتخب مصر الدولي للهوكي، المشارك في بطولة العالم بماليزيا، حرصوا على الإدلاء بأصواتهم صباح اليوم، حيث يبلغ عدد أفراد البعثة 30 فرداً، وهذا مظهر جميل وشيء مشرف، مؤكدا أن كل شيء يسير بسلاسة ويسر.