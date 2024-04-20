معلومات عن مسابقة ICPC بعد فوز الفريق المصري.. تجمع عالمي للعقول بالأقصر

6 أيام من التنافس في البطولة الدولية للبرمجة التي أقيمت على أرض مدينة الأقصر، انتهت بفوز الفريق المصري الممثل لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس بالمركز الأول، عربيًا وإفريقيًا، ومسابقة البرمجة الجماعية الدولية «ICPC» هي الأولى التي تجريها جامعات العالم في البرمجة، وتسلط الضوء على الطلاب والمدربين والجامعات والصناعة والمجتمعات التي تسعى للازدهار من خلال البرمجة التنافسية القائمة على الفريق والخوارزمية.. فماذا حدث خلال أيام المسابقة؟

تفاصيل مسابقة البرمجة الدولية

استضافت مصر وتحديدًا مدينة الأقصر، الدورة 47 من المسابقة الدولية للبرمجة خلال الفترة من 14 إلى 19 أبريل 2024، بتنظيم من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبحسب ما جاء على موقع الأكاديمية وصفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، حصل فريق حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس بالمركز الأول عربيًا وإفريقيًا، بينما فاز فريق من المدرسة العليا للاقتصاد بجامعة الأبحاث الوطنية الروسية بالمركز الأول عالميًا، وحصلت جامعة بكين الصينية، على المركز الثاني.

معلومات عن مسابقة ICPC

«ICPC» هي مسابقة برمجة قائمة على العمل الجماعي وتختبر مهارات المشاركين في حل المشكلات، والكفاءة الخوارزمية.

تعمل الفرق عادةً معًا لحل مجموعة من تحديات البرمجة ضمن إطار زمني محدود، وتمتد هذه التحديات إلى مجالات مختلفة (خوارزميات وهياكل بيانات ورياضيات وتحليل مشكلات).

تلعب «ICPC» دورًا أساسيًا في تعزيز الابتكار والتميز والتعاون في مجال علوم الكمبيوتر من خلال توفير منصة للطلاب لعرض مواهبهم وتبادل الأفكار من جميع أنحاء العالم.

تعمل ICPC على رعاية مجتمع ناهض في مجال التكنولوجيا والأوساط الأكاديمية، وتزود الطلاب بقدرات كبيرة لحل المشكلات.

تجمع عالمي للعقول في الأقصر

خلال أيام المسابقة تم الترحيب بالمشاركين بمناظر الأقصر الشهيرة منها معبدي الكرنك والأقصر، لإضافة لمسة جمالية إلى المسابقة، وبعيدًا عن المنافسة نفسها، كانت مسابقة الأقصر للبرمجة بمثابة حافز للتبادل الثقافي والحوار، وفرصة الانغماس في الثقافة المصرية الغنية، واستكشاف عجائب الأقصر القديمة، وتذوق المأكولات التقليدية، وإقامة علاقات هادفة مع زملائهم المتسابقين من جميع أنحاء العالم.

يشارك في البطولة سنوياً طلاب من أكثر من 111 دولة ينتمون إلى أكثر من 2000 جامعة حول العالم بالإضافة إلى أعضاء فرق مختلفة ومدربين ومتطوعين يبلغ عددهم نحو 75 ألف عضو، والنسخة الحالية من البطولة ستشهد لأول مرة مشاركة 2500 من شباب العالم يمثلون أفضل 300 فريق تم اختيارهم من بين 40 ألف فريق في مجال البرمجة.