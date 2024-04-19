«تعليم المنيا» تحدد موعد اختبارات مسابقة «توفاس» للرياضيات

حددت إدارة المنيا التعليمية، مواعيد الاختبارات المقررة في مسابقة توفاس الدولية للرياضيات «TOFAS»، دورة أبريل 2024.

مسابقة توفاس الدولية

وذكر بيان أصدرته الإدارة التعليمية في محافظة المنيا، أنّ مسابقة توفاس الدولية للرياضيات، هي اختبار تقييم عالمي مجاني يقيم المهارات الأكاديمية الأساسية، ويقدم دعمًا كبيرًا للمعلمين والأهالي الذين يرغبون في رؤية أبنائهم وطلابهم متفوقين في دراستهم وحياتهم العامة.

ويتم الحصول على نتائج الاختبار من خلال تلقي بريد إلكتروني يحتوي على ملفين PDF وExcel للنتائج، بعد نحو أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من إجراء الاختبار.

خطوات لاجتياز الاختبار

وهناك عدة خطوات يجب اتباعها لاجتياز الاختبار، منها استخدام أي كمبيوتر، لاب توب، تابلت، الهاتف ذكي، لكن يرجي التأكد من وجود اتصال إنترنت ثابت، كذلك، إحضار تحضر قلم وورقة.

والاشتراك والتسجيل في مسابقة TOFAS الدولية في الرياضيات متاح لجميع الطلاب بجميع المدارس من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي.

ويكون الامتحان من داخل المدرسة بحضور منسق التوفاس لتسجيل الدخول بكلمة السر والكود، وزمن الامتحان 40 دقيقة، وتجرى الاختبارات في يومي 23 و24 أبريل المقبلين.