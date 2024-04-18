جامعة أسيوط تشارك في مسابقة دولية للبرمجة.. منافسة مع طلاب 111 دولة

أعلن الدكتور المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ صعود فريقين من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات جامعة أسيوط، لأول مرة في المسابقة الدولية للبرمجة «Icpc international programming contest»، والتي أقيمت في مصر خلال الفترة من 14 وحتى 18 من أبريل 2024.

تمثيل مشرف لطلاب جامعة أسيوط بمنافسة 2000 جامعة من 111 دولة

وهنأ المنشاوي، الطلاب المشاركين، مطالبًا إياهم ببذل المزيد من الجهد؛ حتى فوزهم بالمراكز الأولى، مؤكّدًا حرص الجامعة على تقديم الدعم الكامل، وتشجيع طلابها؛ لتحقيق الفوز المشرف.

وأشاد بالتمثيل المشرف لطلاب الجامعة، وتميزهم، وكفاءتهم، وقدرتهم على المنافسة في المسابقة الدولية للبرمجة، والتي تعد من أكبر، وأشهر المسابقات على مستوى العالم؛ إذ تمّ تصفيتهم ضمن الـ280 فريقاً من أكثر من 20 ألف فريق، يمثلون 2000 جامعة حول العالم من 111 دولة، بمشاركة ما يقرب من 2500 شاب، وفتاة، بحضور شركاء دوليين لصناعة البرمجيات العالمية.

وأوضح أنَّ الفريق الأول فريق «الأحلام» يضم «أحمد عزت، محمود عبدالكريم، محمد مصطفى»، ويضم الفريق الثاني فريق «Attack on ICPT»: «محمد شحاتة، أحمد عبدالمعبود، محمود عاشور»، ومدرب الفريق حسين إبراهيم، وأيمن صلاح خريج كلية الحاسبات والمعلومات جامعة أسيوط.

تأتي مشاركة جامعة أسيوط في المسابقة، تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة تيسير حسن عبدالحميد عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة أسيوط، والدكتور خالد فتحي حسين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ماجد أحمد جاد الرب عسكر رائد أسرة البرمجة بالكلية.