سجل سعر الريال السعودي، اليوم الأحد 21 -4-2024، مقابل الجنيه المصري، استقرارا، خلال بداية التعاملات الصباحية في عدد من البنوك المختلفة، حيث سجل 12.85 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، سعر صرف الريال السعودي في مختلف البنوك المصرية، مقابل الجنيه المصري اليوم، وفقًا لتحديثات البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.87 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

كما سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، 12.87 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.85 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم عند 12.81 جنيه للشراء، كما سجل 12.90 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم 12.94 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وفي البنك الأهلي سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.87 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع.