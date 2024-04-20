هل تنخفض أسعار «الفينو» مع الخبز السياحي؟.. «الشعبة» ترد

تبدأ المخابز، غدًا الأحد، في تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء في بتخفيض أسعار الخبز السياحي بنسبة تتراوح بين 30% إلى 35% عن الأسعار الماضية.

ومن المقرر أن يكون سعر بيع الرغيف السياحي وزن 80 جراما 1.5 جنيه بدلا من 2 جنيه، و2.25 جنيه، والرغيف 40 جراما بـ75 قرشاً بدلا من 125 قرشًا، والـ25 جراما بـ50 قرشًا بدلًا من 75 قرشا.

تراجع أسعار الدقيق

من جانبها، قالت شعبة أصحاب المخابز، إن تراجع أسعار الخبز السياحي يأتي بسبب تراجع أسعار الدقيق وهو المكون الأساسي للخبز، بقيمة 1500 جنيه للطن في السلاسل التجارية.

هل ينطبق القرار على الخبز الفينو؟

ومع تراجع أسعار الخبز السياحي، تساءل عدد من المواطنين عن أسعار الخبز الإفرنجي «الفينو»، وهل ستنخفض أيضًا أم لا، وأوضحت الشعبة أن أسعار الخبز الفينو ستنخفض بنسبة 35% مقارنة بالأسعار الحالية.

ومن المقرر أن تبدأ المخابز في بيع الخبز الفينو بداية من غد الأحد، بالأسعار التالية: الرغيف وزن 35 جراما بـ1 جنيه، بدلا من 1.5 جنيه، ووزن 70 جراما 1.5 جنيه بدلا من 2.5 جنيه.