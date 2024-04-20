انخفاض جديد في سعر طن الدقيق قبل بدء تطبيق الأسعار الجديدة للعيش السياحي

أعلنت شعبة أصحاب المخابز بالقاهرة، وجود انخفاض جديد في أسعار الدقيق، وقال خالد فكري سكرتير الشعبة، إن سعر طن الدقيق «هرم» انخفض بمقدار 1500 جنيه، وهو نفس الانخفاض في طن دقيق «المروة» و«العالمية».

أضاف في بيان، أن أسعار طن الدقيق السياحي «الهايل» و«أمراء» و«التاج» انخفضت 1000 جنيه، من المتوقع استمرار انخفاض أسعار الدقيق تباعًا.

أشار إلى أن المخابز ستبدأ من الغد تطبيق الأسعار الجديدة للخبز السياحي، وسط توقعات بوصول معدل الانخفاض إلى 35%.

أكد «فكري» أن استقرار سعر الصرف أسهم بشكل كبير في استقرار أسعار السلع الاستراتيجية، ومنها القمح لافتا إلى أن سعر طن الدقيق خلال الفترة ما قبل عيد الفطر بشهر وصل إلى 22 ألف جنيه.

أوضح أنه جرى عقد اجتماعات مع أعضاء غرفة صناعة الحبوب، وأصحاب المطاحن 72%، وجرى التوافق على ألا يتعدى سعر طن الدقيق حاليا 16 ألف جنيه، بهدف توفير الخبز السياحي بأسعار مناسبة وأٌقل بنحو من 30% إلى 35% من السعر السائد حاليا لسعر رغيف الخبز السياحي.

أسعار العيش السياحي

وكان جرى الاتفاق على أن يكون سعر بيع الرغيف السياحي وزن 80 جراما 1.5 جنيه بدلا من 2 جنيه و2.25 جنيه، و40 جراما بـ75 قرشاً بدلا من 125 قرشا، و25 جراما بـ50 قرشاً بدلا من 75 قرشا، وبالنسبة للخبز الأفرنجي «الفينو» الرغيف وزن 35 جراما بـ1 جنيه بدلا من 1.5 جنيه، ووزن 70 جراما 1.5 جنيه بدلا من 2.5 جنيه.