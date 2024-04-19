خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة من 30% لـ45% الأحد المقبل

قال الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد، إن الموقف الحالي لمبادرة خفض الأسعار في الأسواق يشمل التوافق مع الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار الخبز السياحي بدءا من يوم الأحد المقبل بنسبة من 30% إلى 45% لمراعاة تكلفة الإنتاج لكل نوع.

أسعار الخبز السياحي الجديدة

وأشار في بيان صادر عن الاتحاد صباح اليوم الجمعة، إلى أن أسعار الخبز السياحي بعد الخفض ستصبح كما يلى:

- يبلغ سعر رغيف الخبز وزن 80 جراما نحو 150 قرشا، حيث كان وصل سعره إلى 300 قرش في الفترة الماضية.

- يبلغ سعر رغيف الخبز وزن 40 جراما نحو 75 قرشا.

- يبلغ سعر رغيف الخبز وزن 25 جراما نحو 50 قرشا.

- يبلغ سعر رغيف خبز أفرنجي وزن 50 جراما نحو 150 قرشا.

- يبلغ سعر رغيف خبز أفرنجي وزن 35 جراما نحو 100 قرش.

انخفاض أسعار المكرونة والأرز المحلي مع تراجع سعر الدقيق

وأوضح أمين عام اتحاد الغرف أن انخفاض أسعار القمح أدى إلى انخفاض أسعار المكرونة الذي أدى لبدء انخفاض أسعار الأرز المحلي كبديل.