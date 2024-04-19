أسعار الخبز بعد انخفاض سعر الدقيق.. «الرغيف بـ50 قرشا»

أعلنت الغرف التجارية، أنّ مبادرة خفض الأسعار في الأسواق اتفقت مع الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، على خفض أسعار الخبز السياحي بداية من الأحد المقبل، بنسبة من 30% إلى 45% مع مراعاة تكلفة الإنتاج لكل نوع، وذلك بعد أنّ تراجعت أسعار الدقيق بقيمة 10 جنيهات في الكيلو، إذ سجلت نحو 18 جنيهًا للكيلو اليوم، مقارنة بـ28 جنيهًا في بداية الأسبوع الماضي، وفقًا للمعلن من قبل الدكتور علي المصليحي وزير التموين.

أسعار الخبز السياحي الجديدة

وتنشر «الوطن»، أسعار الخبز السياحي الجديدة التي سيجري تفعيلها بداية من الأحد المقبل، وهي كالتالي:

- يبلغ سعر رغيف الخبز وزن 80 جرامًا نحو 150 قرشًا، وكان سعره قد وصل إلى 300 قرش في الفترة الماضية.

- يبلغ سعر رغيف الخبز وزن 40 جرامًا نحو 75 قرشًا.

سعر رغيف الخبز وزن 25 جرامًا

- يبلغ سعر رغيف الخبز وزن 25 جرامًا نحو 50 قرشًا.

- يبلغ سعر رغيف خبز أفرنجي وزن 50 جرامًا نحو 150 قرشًا.

- يبلغ سعر رغيف خبز أفرنجي وزن 35 جرامًا نحو 100 قرش.

وبحسب الغرفة التجارية، تراجعت أسعار الفول أيضًا، ومن المتوقع تراجع أسعار ساندويتشات الفول والطعمية بنسبة 20%، من خلال توفير المستلزمات المخفضة التي تشكل نحو 50% من التكلفة.