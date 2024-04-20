معلومات عن جمعة ختام الصوم.. تحتفل بها الكنيسة القبطية بعد أيام

تختتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الأربعيني يوم الجمعة المقبل المعروف باسم «جمعة ختام الصوم» والتي توافق هذا العام يوم 26 أبريل الجاري، لتبدأ بعدها احتفالات في الكنيسة بسبت لعازر ثم أحد الشعانين 2024، ثم أسبوع الآلام وعيد القيامة.

طقس جمعة ختام الصوم

وتؤدي الكنيسة احتفال جمعة ختام الصوم بنفس طقس آحاد الصوم الكبير، وليس الأيام العادية.

وتنفرد جمعة ختام الصوم في الكنيسة بطقس «سر مسحة المرضى» المعروف بين الأقباط باسم «القنديل العام» والذي يقام في هذا اليوم في الكنيسة، عكس العادة حيث يقام في العادة في منزل المريض وقال الأنبا متاؤس، رئيس دير العذراء السريان، في كتابه «روحانيه طقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية»، أنه طقس يقوم فيه الكاهن بدهن الأقباط بالزيت على رؤسهم وأيديهم لشفائهم من مما يكون قد ألم بهم من تعب خلال فترة الصوم الكبير حتى يستقبلوا أسبوع الآلام وعيد القيامة بصحة جيدة وفرحة.

طقس سر مسحة المرضى

ويعتبر القنديل العام، أو طقس سر مسحة المرضى، أحد أسرار الكنيسة السبعة، قبل الدخول في أسبوع الآلام، لأنه ممنوع عمل قنديل للمرضى في هذا الأسبوع، كذلك تمتنع الكنيسة عن الجنازات في هذا الأسبوع ورفع البخور لذلك تصلي طقس الجناز العام على المسيحيين في نهاية قداس أحد الشعانين.