سمى نجله على اسم شقيقه.. معلومات عن عماد دياب الأخ الوحيد للهضبة

ظهور نادر لشقيق الفنان عمرو دياب في حفل زفاف نجله آثار أسئلة عديدة لدى الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما نشر صورة تجمع عمرو دياب بشقيقه الوحيد عماد في حفل زفاف نجل الأخير بحضور عدد أفراد العائلة والأصدقاء المقربين، والذي أقيم قصر «الهضبة» في القاهرة، ليبحث الجمهور عن معلومات عن عماد دياب.

تكشف «الوطن» في تقريرها معلومات عن عماد دياب، هو الشقيق الأصغر والوحيد للفنان عمرو دياب، من والده عبد الباسط دياب والدته السيدة رقية محمد فؤاد، حيث يفصل بين الشقيقين ما بين العام والنصف حيث ولد عمرو في أكتوبر عام 1961، بينما ولد عماد في 25 فبراير عام 1963 في محافظة بورسعيد قبل أن يتركوها إلى محافظة الشرقية.

معلومات عن عماد دياب

تزوج عماد دياب في التسعينيات وأنجب 3 أبناء «عبد الرحمن»، و«عمر» و«عمرو»، وتجمعهما علاقة قريبة بعمهم عمرو دياب حيث ظهر «عبد الرحمن» برفقة عمه في كليب أغنية «وياه» عام 2009، بينما عمل «عمرو» الذي احتفل بزفافه، في شركة «ناي» المملوكة للهضبة وتنتج أعماله الفنية، وذلك قبل أن يبدأ مشواره الفني في المجال الفني.

مازال يعيش عماد دياب في محافظة الشرقية مع عائلة والده، ومعروف بتشجيعه للنادي الأهلي على عكس شقيقه المعروف بتشجيعه لنادي الزمالك، كما يعتبر شخص رياضي يهتم بالذهاب إلى صالات الرياضة وركوب الدرجات الهوائية.