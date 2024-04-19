عمرو دياب يشعل حفل زفاف نجل محمد فؤاد وسط تفاعل كبير من الحضور (فيديو)

انطلق مساء الليلة، حفل زفاف عبد الرحمن نجل الفنان محمد فؤاد، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء الذين يقدمون التهنئة والمباركة للمطرب محمد فؤاد، وكان من أبرز الحاضرين الهضبة عمرو دياب الذي ظهر في لوك جديد عليه لفت الأنظار، إلى جانب حضور عدد كبير من المطربين مثل المطرب إيهاب توفيق وغيرهم.

عمرو دياب يحيي حفل زفاف نجل الفنان محمد فؤاد

وأشعل الهضبة عمرو دياب الحفل بالعديد من أغانيه المميزة من بينها «أنت الحظ، الكلام ليك، الكلمة الحلوة، يا أنا يالا»، وغيرها من أغانيه المميزة، والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير، وقاموا بالرقص والغناء عليها في أجواء مليئة بالبهجة والفرحة وسط العروسين.

وكان عبدالرحمن نجل المطرب محمد فؤاد عقد قرانه الشهر الماضي، وسط حضور كبير من الفنانين، وتصدر ترند مؤشر البحث جوجل.

ويستعد المطرب محمد فؤاد في الفترة المقبلة، للعودة لنشاطه السينمائي بعد فترة غياب وصلت إلى 19 عامًا، منذ تقديمه بطولة فيلم "غاوي حب"، كما يستعد لطرح عدد جديد من الأغاني في فصل الصيف على طريقة السينجل.