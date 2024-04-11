عمرو دياب في حفل أسطوري بالجونة وسط حضور جماهيري كبير (صور)

أحيا الفنان عمرو دياب، حفل أولى أيام عيد الفطر 2024 في مدينة الجونة مساء أمس، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك وسط حضور جماهيري كبير، إذ احتشد الآلاف من جمهور الهضبة ومن بينهم أعداد كبيرة من السياح الأجانب في الحفل قبل انطلاقه بساعات.

وشهد الحفل إقبالًا كبيرًا في أول أيام عيد الفطر، وتعالت الصيحات والتصفيق مع صعود الهضبة إلى المسرح على أنغام أغنية يا أنا يا لأ، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ردد معه الأغنية.

حفل عمرو دياب بالجونة

وقدم عمرو دياب على مدار ساعتين مجموعة من أجمل أغنياته أبرزها: ده لو اتساب، بحبه، الحظ، وياه، الكلمة الحلوة، شكرًا من هنا لبكرة، يا قمر، الكلام ليك إنت، ميدلي قديم، مابتغيبش، يتعلموا، قمرين، ونور العين، العالم الله، وهاتتدلع.

600 مليون مشاهدة لأغنية واحدة

وضرب الهضبة رقمًا قياسيًا جديدًا قبل عيد الفطر، إذ تجاوزت مشاهدات أغنية الكلمة الحلوة نحو 600 مليون مشاهدة خلال شهر رمضان، وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، وبلغ عدد مشاهداتها 47 مليون مشاهدة على يوتيوب، و7 ملايين و500 ألف على إنستجرام ، و129 مليونا على فيسبوك، و17 مليونا على تيك توك.