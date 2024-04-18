بعد نجاح تجربتها مع عمرو دياب.. هل تتجه منة عدلي القيعي للغناء؟

قالت الشاعرة منة عدلي القيعي، إنها كانت تحلم بالتعاون مع الهضبة عمرو دياب، وحاولت الوصول إليه بشتى الطرق من خلال أصدقاء مشتركين بينهما، لتحقيق هدفها، الذى تحقق من خلال الموزع عزيز الشافعي في أغنية «حكايتنا حلوة»، بغناء الهضبة، والتي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا.

تجربة منة عدلي القيعي مع عمرو دياب

أوضحت الشاعرة منة عدلي القيعي خلال لقائها فى برنامج «مساء DMC» مع الاعلامية إيمان الحصري، إنها لا تتخلى عن أحلامها بسهولة وتسعي ورائها حتى تحققها، مثلما حدث مع عمرو دياب، لافتة إلى أنها كانت تحلم في طفولتها بأن تكون مطربة وتحترف الغناء، وبالفعل خضعت لاختبارات مع المايسترو سليم سحاب من خلال أغنية «اسلمي يا مصر»، لكنها لم تنجح واستسلمت للأمر بشكل سريع، لأنها أدركت أن صوتها في الغناء لم يكن جيدا، مشددة علي أنها تمتلك ثقة كبيرة في نفسها وموهبتها.

حقيقة اتجاه منة عدلي القيعي للغناء

وأكدت منة القيعي، أنها إذا اتجهت للغناء فى الفترة المقبلة، فستطمع في الأغاني التي تكتبها، ولن تعطيها لمطرب آخر، لإيمانها بأن صوتها مميز، وتواصل تجربتها في الغناء داخل الاستديو أثناء التسجيل/ لأغاني المطربين الذين تقدم لهم أشعارا غنائية.