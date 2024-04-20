بهدفي نديدي وفاردي.. ليستر سيتي يتصدر بطولة «تشامبيونشيب» الإنجليزية

تصدر ليستر سيتي، بطولة «تشامبيونشيب» الإنجليزية بفوزه على ويست بروميتش ألبيون، بهدفين مقابل هدف في مباراة جمعت بين الفريقين، عصر اليوم، على ملعب «كينج باور»، بالجولة 44 من عمر المسابقة.

وسجل اللاعب ويلفريد نديدي، لاعب ليستر سيتي، الهدف الأول بتسديدة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء، لتسكن أعلى منتصف شباك الحارس ألكسندر بالمر في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول.

جيمي فاردي يحرز الهدف الثاني لفريق ليستر سيتي

وشهدت الدقيقة 45، إهدار جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي. لركلة جزاء، فيما عاد فاردي، لإصلاح إهدار لضربة الجزاء بتسجيل هدف ثان برأسية من داخل منطقة الجزاء على إثر تمريرة عرضية من الغاني عبدول فاتاو إيسهاكو، لتسكن منتصف مرمى حارس وست بروميتش ألبيون في الدقيقة 65.

وشهدت الدقيقة 76، تسجيل جد والاس، لاعب ويست بروميتش ألبيون، هدف تقليص النتيجة، بتسديدة بالقدم اليسرى من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، أثر أسيست من سيدريك كيبري، لتسكن الكرة الزاوية اليسرى السفلية لمرمى ليستر سيتي.

ارتفاع رصيد ليستر سيتي إلى 91 نقطة

وبهذه النتيجة، تصدر ليستر سيتي، بطولة «تشامبيونشيب» الإنجليزية برصيد 91 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب مطارديه إيبسويتش تاون«89 نقطة»، الذي يلعب في صفوفه سام مرسي، ذو الأصول المصرية، المولود في إنجلترا.

وفي المقابل، تجمد رصيد ويست بروميتش ألبيون عند النقطة 72 بالمركز الخامس في بطولة «تشامبيونشيب» الإنجليزية.