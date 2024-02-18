محمد صلاح يتفوق على 14 لاعبا في الدوري الإنجليزي.. كيف فعل ذلك؟

يمتلئ الدوري الإنجليزي بالمواهب، لكن مركز الجناحين هو الأكثر تميزًا على مدار السنوات الماضية، إذ شهد تاريخ البريميرليج تألق مجموعة من أفضل اللاعبين على الإطلاق في هذا المركز، وعلى رأسهم محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني.. فما ترتيبه بين أجنحة المسابقة المحلية بحسب صحيفة «givemesport».

محمد صلاح يتفوق على منافسيه

كريستيانو رونالدو، جاريث بيل، إيدين هازارد وغيرهم الكثيرين، الذين سجلوا تاريخًا استثنائيًا في الدوري الإنجليزي، جيمعهم يتمتع بسرعة مذهلة، وقدرات فنية عالية، لكن المثير في الأمر أنّ محمد صلاح تفوق على الجميع وحصد المركز الأول ضمن الأفضل في مركز الجناح في الفترة الأخيرة، بحسب الصحيفة البريطانية.

ترتيب أفضل 15 لاعبا في مركز الجناح بالدوري الإنجليزي

ويقدم الجيل الحالي في الدوري الإنجليزي، مجموعة من أفضل المواهب التي شهدها هذا المركز على الإطلاق، يترأسهم محمد صلاح الذي يأتي في صدارة قائمة أفضل 15 لاعبًا في الفترة الأخيرة، وخلفه عدد من المواهب الاستثنائية، وبوكايو ساكا، وكول بالمر، وعلى الرغم من تألق فيل فودين سابقًا في مركز الجناح، إلا أن اللاعب الإنجليزي وجد مكانه المثالي في الوسط ولم يعد يُصنف جناحًا.

يواجه بعض اللاعبين صعوبات في التألق، مثل جاك جريليش، لكن يبقى الدوري الإنجليزي مليئًا بالمواهب الشابة على الأجنحة. لذا نستعرض أفضل 15 جناحًا في الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا، على النحو التالي:

محمد صلاح بوكايو ساكا هيونج مين سو بالمر جابرييل مارتينللي جارود بوين إليخاندرو جارناتشو ماركوس راشفورد بيدرو نيتو لويس دياز أنتوني جاردون مايكل أوليز رحيم ستيرلينج ميتوما جيرمي دوكا

وجاء تقييم الصحيفة وفقًا للظهور وعدد الأهداف والمساهمات مع كل فريق، لذلك حصد محمد صلاح المركز الأول، باعتباره الأكثر مساهمة في الأهداف هذا الموسم، إذ شارك في 21 مباراة، سجل 15 هدفا وصنع 9 أخرى، فيما ظهر بوكايو ساكا مع آرسنال في 24 مباراة، وسجل 12 هدفًا وصنع 7 أخرى، ولم يختلف هيونج مين سون لاعب توتنهام كثيرًا، إذ ظهر في 22 مباراة وسجل 22 هدفًا وصنع 6 أخرى، وفي المركز الرابع بالمر، بعدما سجل 10 أهداف وصنع 6 أخرى، بينما يأتي في المركز الخامس مارتينيلي لاعب آرسنال، الذي سجل 5 أهداف وصنع آخرين، بينما يتراجع ترتيب المنافسين الآخرين بسبب عدم مساهمتهم المؤثرة بشكل كبير مع أنديتهم حتى تلك اللحظة.