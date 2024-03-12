بعد افتتاح محمد النني آخرها.. أبرز غرف الصلاة في الدوري الإنجليزي

تُعرف ملاعب كرة القدم، بكونها ساحات للتنافس، حيث تصدح أصوات المشجعين وتُرفع الأعلام احتفالًا بالانتصارات، لكن في خضم هذه الأجواء الصاخبة، يبحث بعض اللاعبين والمشجعين عن مكان هادئ لتأدية العبادات في وقتها، وهو ما نجحت أندية الدوري الإنجليزي في توفيره.. فما أندية البريميرليج التي توفر أماكن للصلاة للمسلمين؟

محمد النني يفتتح غرفة الصلاة في آرسنال

محمد النني نجم آرسنال، قص شريط افتتاح غرفة الصلاة داخل آرسنال، بملعب الإمارات، في أول أيام شهر رمضان، من أجل إتاحة الفرصة للجماهير، لتأدية فريضة الصلاة، إذ نشر صورته من داخل الغرفة، أثناء قص شريط الافتتاح، وكتب بجوارها عبر حسابه على موقع «إكس»: «أنا فخور جدًا بافتتاح غرفة صلاة اللاعبين في ستاد الإمارات، فالحصول على هذه المساحة للتأمل والصلاة سيغير حياة لاعبي أرسنال في المستقبل، أنا ممتن حقًا للموظفين وكل من شارك في تحقيق ذلك».

غرف الصلاة في ملاعب الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي كان أول نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز يوفر غرفة صلاة للمشجعين المسلمين عام 2017، تقع الغرفة في ملعب الاتحاد، وتوفر مكانًا هادئًا للمشجعين لأداء الصلاة خلال المباريات، الأمر ذاته بالنسبة لليفربول، الذي سار على خطى مانشستر سيتي، ليفتتح ملعب «أنفيلد» غرفة صلاة للمشجعين المسلمين عام 2018، وذلك بحسب الموقع الرسمي الذي أعلن عن ذلك من قبل.

توتنهام افتتح ملعب توتنهام هوتسبير غرفة صلاة للمشجعين المسلمين عام 2020، بينما قام تشيلسي بالفعل ذاته عام 2021، على ستامفورد بريدج، وتوفر الغرفة جميع الأشياء اللازمة من أجل أداء فريضة الصلاة.