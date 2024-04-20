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دراما المتحدة

«المترو»: توفير قطارات إضافية لتسهيل نقل مشجعي مباراة الزمالك ودريمز الغاني

كتب:

كريم روماني
03:44 م | السبت 20 أبريل 2024
مترو الانفاق الخط الثالث

مترو الانفاق الخط الثالث

كثفت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر، من استعداداتها لمباراة نادي الزمالك ضد دريمز الغاني، غداً في استاد القاهرة.

ودونت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»: «مواجهة قوية بالقاهرة.. اركب الخط الأخضر الثالث، واوصل محطة الإستاد في أسرع وقت، علشان تشجع نادي الزمالك المصري ضد دريمز الغاني، غدًا في استاد القاهرة».

وأضافت: «فريق خدمة العملاء بالمحطات مستعد لاستقبالكم بترتيبات خاصة لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة وهيتوفر قطار كل 4:30 دقيقة علشان يوصلكم في أسرع وقت. استمتعوا بالماتش مع الخط الأخضر الثالث وآر إيه تي بي ديف للنقل كايرو».

وأشارت إلى أنه تقرر مد عمل الخط ساعة إضافية، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، ليبدأ التشغيل اعتباراً من الساعة 6:00 صباحًا حتى الساعة 11:30 مساءً.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.