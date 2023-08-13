«النقل» تكشف تفاصيل تصنيع قطارات الخط الثالث لمترو الأنفاق في مصر

كشفت وزارة النقل تفاصيل تصنيع أحد قطارات الخط الثالث لمترو الأنفاق، بعد انتهاء تجميعه في مصنع سيماف- حلوان، تمهيداً لتسليمه إلى الهيئة القومية للأنفاق، بموجب التعاقد الموقع مع شركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية، الخاص بتصنيع وتوريد 32 قطار مترو مكيف جديد للخط الثالث.

وخلال مؤتمر صحفي في مقر مصنع سيماف، اليوم الأحد، على هامش استلام القطار الجديد المصنع محليا، أكدت الوزارة تصنيع 22 قطارا من الدفعة المتعاقد عليها في مصانع هيونداي روتيم بكوريا الجنوبية، وتوريدها إلى الهيئة القومية للأنفاق، قبل دخولها الخدمة بالفعل.

وأشارت الوزارة إلى أنه سبق الاتفاق مع الشركة على توريد مهمات وأجزاء ومكونات 10 قطارات أخرى إلى مصر، لتجميعهم في الهيئة العربية للتصنيع، موضحة أن مصنع سيماف انتهى من تجميع 6 قطارات تتمتع بنظام تكييف هواء عالي السعة، بالإضافة لتزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لتحقيق المزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية.

وأضافت أن القطارات زودت بكاميرات تليفزيونية مثبتة في المقدمة للمراقبة المركزية للسكة، بالإضافة لوجود شاشات «LCD» داخل العربات لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة، مع إمكانية استخدامها تجارياً في بث الإعلانات مدفوعة الأجر، وشاشات أعلى الأبواب لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلال القطار.