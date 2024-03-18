تغيير مواعيد عمل مكاتب الاشتراكات في الخط الثالث لمترو الأنفاق مؤقتا

أعلنت شركة «آر ايه تي بي ديف» المشغلة لخط مترو الأنفاق الثالث «الخط الأخضر»، والقطار الكهربائي الخفيف، عن تغيير مواعيد عمل مكاتب الاشتراكات في محطات عدلي منصور، والعباسية، والعتبة، وهليوبوليس، طوال شهر رمضان مؤقتاً.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الاثنين، أن مواعيد عمل مكاتب الاشتراكات تبدأ من الثامنة صباحًا، وتغلق في الساعة التاسعة مساءً.

وأشارت الشركة إلى أن مواعيد عمل المترو «الخط الأخضر» تغيرت لفترة مؤقتة طوال شهر رمضان، لتبدأ في الساعة السابعة صباحًا حتى الواحدة بعد منتصف الليل،