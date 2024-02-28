أسباب تغيير مواعيد العمل في الخط الثالث لمترو الأنفاق.. تبدأ من اليوم

تبدأ شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو، تغيير مواعيد عمل المترو في الخط من محطة عدلي منصور لمحطة محور روض الفرج، بغلق المحطات في تمام الساعة الـ11.30 مساءً اليوم.

مواعيد مترو الخط الثالث

وأعلنت الشركة أنّ محطات الخط الثالث ستفتح أبوابها في تمام الساعة الـ6 صباحا حتى الساعة الـ11.30 مساءً اعتبارا من الغد وحتى بداية شهر رمضان لفترة مؤقتة، نظرا للتجهيزات الخاصة بالمرحلة المتبقية بالخط الأخضر الثالث.

والمرحلة المتبقية من الخط، هي الجزء الثالث «3C» من مرحلة الخط الثالث، والذي يمتد بطول 7.1 كيلو مترا من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة، وتشمل المرحلة 5 محطات وهي «التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول وجامعة القاهرة وبولاق الدكرور»، وفقا للهيئة القومية للأنفاق.

تفاصيل المرحلة المتبقية

وتُنفذ التشطبيات النهائية للمحطات بأيادٍ مصرية خالصة ووفقا للمواصفات والمعايير العالمية، وراعت مختلف فئات المجتمع، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشهد حاليا التشغيل التجريبي دون ركاب للوقوف على كفاءة عمل مختلف الأنظمة.

وانتهت الهيئة القومية للأنفاق من الأعمال الإنشائية لهذه المحطات، بداية من منسوب الشارع ومرورا بمنسوب التذاكر والغرف الفنية وصولا إلى منسوب الرصيف، وتم تركيب مصاعد كهربائية، فضلا عن وجود غرف فنية لمراقبة المحطات بالكامل.

وبتنفيذ المحطات، يصل الخط الثالث للمترو بداية من محطة عدلي منصور إلى محطة محور روض الفرج التي تم تشغيلها خلال الفترة القليلة الماضية، ومن الكيت كات حتى محطة مترو جامعة القاهرة.