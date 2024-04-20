ضبط كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدر بحوزة 3 أجانب في القليوبية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من (3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول) بالاتجار بالعقاقير المخدرة وخاصةً عقار الكبتاجون وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة أول العبور مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم، وبحوزتهم (3500 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – 2 سيارة – عملات أجنبية ومحلية).

تقدر القيمة المالية للمخدر المضبوط بـ200 ألف جنيه تقريبا.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.