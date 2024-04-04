صندوق مكافحة الإدمان في مسلسل حق عرب.. كيف تتعافى من المخدرات؟

حالة متدنية من الإدمان، وصل إليها عرب السويركي الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد العوضي فى مسلسل حق عرب، الذيُعرض في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، بعد إعطائه جرعات مكثفة رغمًا عنه خلال عملية اختطافه بالغدر، حيث شهدت أحداث الحلقة الـ24 إقدامه على تعاطي جرعة من الهيروين ووضع البودرة على يديه، إلا أنه قبل أن يستنشقها ابتعد عنها بشكل مفاجئ.

علاقة عاطفية مع عرب السويركي

خلال عرض الحلقة، جلس أحمد العوضي، مع والدته ماجدة التي تجسد دورها الفنانة سلوى عثمان، ووفاء عامر التي تجسد شخصية صباح، وأنغام والتي تجسد دورها الفنانة كارولين عزمي ابنة المعلم عبدربه، وبدأوا في إقناع أحدم العوضي للإقلاع عن الإدمان والعودة لحياته الطبيعية.

هنا اقترحت أنغام، التي ستدخل في علاقة عاطفية مع عرب السويركي «أحمد العوضي»، على «العوضي»، الاتصال بالخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي 16023، شارحة لـ «العوضي»، أهمية ودور الصندوق في متابعة راغبي التعافي ودعمهم نفسياً.

وقالت «أنغام»: «أنا عرفت إنه فيه خط ساخن تبع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي لأي حد عايز يتعالج بيتاعبوا معاه في التليفون وبيساعدوه وفيه دعم نفسي وبرامج تأهيل وبرامج وقائية من الانتكاسة، ليمازحها «العوضي»، قائلاً: «وانتي حفظتي الكلام المجعلص ده كله إزاي؟».

أبرز المشروعات الوقائية

وتمثلت أبرز المشروعات الوقائية التي يقدمها الصندوق في مشروع الحد من تعاطي المواد المخدرة بين طلاب المدارس باستخدام المحتويات المرئية، ومشروع إعداد الكوادر والروابط التطوعية للعمل على الحد ن تعاطفي المخدرات، ومشروع قرية بلا إدمان ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومشروع العمل بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات.