«مكافحة الإدمان»: 21.77% بدأوا تعاطي المخدرات من سن 15 عاما

قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنّه وفقا لتحليل بيانات المستفيدين من الخدمات العلاجية خلال الربع الأول من عام 2024، تبيّن أنّ التعاطي كان في سن مبكرة، و21.77% بدأوا التعاطي من سن 15 حتى 20 عاما، و37.83% بدأوا من 21 حتى 30 عاما، و37.52% من سن 31 حتى 40 عاما.

وأكد أنّ أبرز مواد التعاطي وفقا للاتصالات على الخط الساخن هي التعاطي المتعدد «تعاطي أكثر من مادة مخدرة»، لافتا إلى أنّ مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه، يليه الأم ثم الأشقاء، ما يسفر عن تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى ويزيد نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة، ويؤكد ارتفاع الوعي الأسري في الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج.

استخدام العقاقير

وأضاف عمرو عثمان أنّ العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة «أصدقاء السوء، وحب استطلاع، ومشاكل أسرية، والتفكك الأسري، ووهم علاج المشاكل الصحية، وتوهم زيادة القدرة الجنسية، وتوهم البحث عن المتعة».

وتابع: «جاءت العوامل الدافعة للعلاج، (ضياع الصحة، ومشاكل أسرية، والخوف على الأبناء، ووفاة أحد الأقارب، وعدم القدرة المادية، ومشاكل في العمل، وضغوط الأهل، ونظرة المجتمع، ومشاكل دراسية، ومشاكل نفسية، وتحسين الصورة، والتفكير في المستقبل، والتعرض لحادث بسبب المخدرات)».

وأشار إلى استمرار الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان في تلقي الاتصالات من أي موظف يتعاطى المواد المخدرة، حيث يتم توفير الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة، طالما أنّه تقدم طواعية للعلاج، دون أي مساءلة قانونية قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله وخضوعه لتحليل الكشف عن التعاطي، ومن دون ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المواد المخدرة

وأشار عمرو عثمان، إلى استمرار الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان 16023 في تلقي الاتصالات من أي موظف يتعاطى المواد المخدرة، حيث يتم توفير الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة طالما أنّه تقدم طواعية للعلاج، دون أي مساءلة قانونية قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله وخضوعه لتحليل الكشف عن التعاطي، ومن دون ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.