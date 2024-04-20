9 خطوات تضمن تصفحا آمنًا للأطفال على منصات التواصل الاجتماعي

وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت جزءا من حياة معظم الأطفال، حيث يمكن العثور على معلومات وصور لكل شيء تقريبًا عبر الإنترنت، ولكن عندما يتعلق الأمر بأنشطة أطفالك، فأنت بحاجة إلى ضمان حمايتهم من الأشخاص غير المرغوبين والمحتوى غير المناسب أو الضار أو الهجمات.

ومن الممكن أن تكون معرفة بعض النصائح المتعلقة بأمان الأطفال عبر الإنترنت مفيدة في الحفاظ على سلامتهم، وإليك هذه النصائح لحمايتهم والحفاظ على معلوماتهم الشخصية، بحسب ما ذكر موقع «Aura».

9 نصائح لضمان تصفح آمن لأطفالك على الإنترنت

1- علم أطفالك عدم مشاركة المعلومات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي:

مشاركة المعلومات واحدة من الطرق الواضحة التي يستخدم بها الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن في حين أنه من المقبول عمومًا أن ينشر أطفالك عن الألعاب الجديدة، أو ألعاب الفيديو، أو الأفلام، أو البرامج التلفزيونية التي يشاهدونها، أو ما يحدث في حياتهم، إلا أنه يمكن إساءة استخدام المعلومات الشخصية الأخرى من قبل المحتالين.

علّم أطفالك ما هي المعلومات التي لا ينبغي مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، على سبيل المثال، علمهم عدم نشر أي معلومات عن عنوان المنزل وكلمات المرور على الإنترنت والاسم القانوني الكامل واسم المدرسة وعنوانها وعنوان العمل، وأي معلومات مصرفية أو بطاقات الائتمان، ولا يكفي أن نطلب منهم عدم مشاركة هذه المعلومات، بل التأكد من توضيح سبب أهمية الحفاظ على خصوصيتهم لحمايتهم من المحتالين أو المتنمرين.

2- استخدم أدوات الرقابة الأبوية لحظر المحتوى الضار:

يمكن استخدام أدوات الرقابة الأبوية لتحديد تطبيقات الوسائط الاجتماعية التي يمكن لأطفالك استخدامها، أو المدة التي يمكنهم استخدامها فيها، والأهم من ذلك، أنه يمكن استخدام هذه الإعدادات لحظر المحتوى الضار أو غير المناسب، ويمكن حظر تطبيقات اجتماعية معينة، على سبيل المثال، يمكنك حظر Snapchat مع السماح بـ Facebook.

ويمكن لمرشحات المحتوى أيضًا التأكد من عدم تعرض أطفالك لمحتوى ضار من خلال الروابط الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي والتحقق مما يشاهدونه.

3- ساعدهم على أن يصبحوا مستخدمين أفضل لوسائل التواصل الاجتماعي

قد يكون من الصعب على طفلك أن يقرر ما يجب أو لا ينبغي نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، تأكد من أن حساباتهم خاصة، وأنه تمت إضافتك كصديق كي يتيح لك هذا مراقبة ما ينشرونه، حتى يعرفوا أن هناك دائمًا شخص ما في العائلة يمكنه رؤيته.

4- علم أطفالك التحكم في ردود أفعالهم عبر الإنترنت

قم بتدريبهم على التباطؤ وتخصيص دقيقة قبل النشر أو الرد، خاصة عندما يرون شيئًا يزعجهم أو مثيرًا للجدل.

5- شرح تأثير التنمر الإلكتروني

ابحث عن العلامات التي تشير إلى أنهم يتنمرون على أطفال آخرين عبر الإنترنت، واشرح لهم الضرر الناجم عن التنمر عبر الإنترنت.

6- قصر استخدام الجهاز على المساحات المشتركة في المنزل

حاول أن تجعل استخدام أجهزة طفلك «الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة» مقصورة على المساحات المشتركة في المنزل، ولن يؤدي هذا فقط إلى ردع أطفالك عن القيام بالأشياء التي يعلمون أنه لا يُسمح لهم بفعلها؛ لكنه يساعدك أيضًا على مراقبة نشاطهم عبر الإنترنت، قم بإنشاء قاعدة منزلية لاستخدام الأجهزة في المساحات المشتركة.

7- حدد متى أو إذا كان بإمكانهم استخدام أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية في غرفهم

ضبط الجهاز على وقت النوم، اطلب من أطفالك ترك أجهزتهم في المطبخ أو غرفة المعيشة عندما يذهبون إلى السرير، لتجنب استخدامها في وقت متأخر من الليل.

8- إنشاء محطة شحن في منطقة مشتركة من المنزل

يمكن أن يساعد ذلك أطفالك على تعلم كيفية الانفصال عن هواتفهم والتفاعل بشكل مفتوح مع بعضهم البعض.

9- تحديث إعدادات خصوصية وسائل التواصل الاجتماعي لطفلك

يجب أن تكون حماية خصوصية طفلك على وسائل التواصل الاجتماعي أحد اهتماماتك الرئيسية، تأكد من أنك تفهم إعدادات الخصوصية لكل نظام أساسي واطلب من أطفالك تعيين حساباتهم لتكون آمنة قدر الإمكان.

إعدادات الخصوصية لمنصات التواصل الاجتماعي

«تيك توك».. تأكد من تعيين حساب طفلك على أنه خاص، بحيث يمكن الموافقة على أي طلبات صداقة غير معروفة أو رفضها، يمكنك أيضًا تقييد المحتوى على «المتابعين فقط»، قم بتمكين جميع ميزات الرفاهية الرقمية للتحكم في وقت شاشة طفلك والمحتوى وما إلى ذلك، واكتشف أدوات الرقابة الأبوية الأخرى في TikTok.

«انستجرام».. قم بتعيين حسابات أطفالك إلى حسابات خاصة، بحيث لا يتمكن سوى الأشخاص الذين يوافقون عليهم بإذن منك من عرض المحتوى الخاص بهم، أو التفاعل معه.

«سناب شات».. غير إعدادات طفلك إلى إعدادات خاصة، ما سيقصر من يمكنه رؤية لقطات طفلك على الأشخاص الذين يعرفونهم ويتابعونهم فقط، وينطبق أيضا على الأشخاص الذين يمكنهم إرسال اللقطات لهم، تأكد من حظر المحتوى غير المناسب أو الأشخاص الذين يتفاعلون مع طفلك والإبلاغ عنه.