عادل حمودة: وسائل التواصل الاجتماعي تتلاعب بالرأي العام

قال الإعلامي عادل حمودة، إن وسائل التواصل الاجتماعي لا شك أنها تتلاعب بالرأي العام، إذ أن مختبر جامعة نيويورك لوسائل التواصل الاجتماعي والمشاركة السياسية خرج عام 2019 بتحليل يستحق التوقف عنده، إذ أن المحتوى الذي ينشأ بواسطة الروبوت على تويتر من المرجح أن يجد مشاركة وتفاعل أكثر من المحتوى الذي ينشأ بواسطة أفراد حقيقيين.

ثلث المناقشات السياسية على تويتر في 2019 أنشئت بواسطة حسابات آلية

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه يضاف إلى ذلك ما جاءت به دراسة معهد أكسفورد للإنترنت عام 2020، وجاء في تلك الدراسة أن ما يقرب من ثلث المناقشات السياسية على تويتر في عام 2019 أنشئت بواسطة حسابات آلية.

وأوضح أن هناك حالات أخرى للتلاعب بالرأي العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ واحدة من أشهر هذه الحالات؛ الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016؛ إذ نشرت معلومات كاذبة وقصص إخبارية مزيفة على نطاق واسع في منصات السوشيال ميديا.

وتابع: «وجدت دراسة أخرى أجرتها جامعة واشنطن عام 2020 أن القصص الإخبارية المزيفة تمت مشاركتها ثلاث مرات أكثر من القصص الإخبارية الحقيقية خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، وحسب كتاب آلة الضجيج، يذكر مؤلفه سنان آراك، أنه خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 نشرت روسيا معلومات كاذبة نجحت في الوصول إلى 126 مليون شخص على فيسبوك، و20 مليون شخص آخر على إنستجرام، ومسؤولة عن 10 ملايين تغريدة».