«شباب كفر الشيخ» تنظم ندوة عن دور وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي

نظمت مديرية الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، الندوة التثقيفية عن دور وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي السياسي لدى الشباب، بقاعة التعليم المدني ومشاركة 40 شابا وفتاة من أعضاء مراكز الشباب، تنفذ من خلال الإدارة العامة للشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تأثير وسائل التواصل الاجتماعى

وقال الدكتور محمد أبوالسعود، المدرس بكلية التربية، بجامعة كفر الشيخ، إن السوشيال ميديا أصبحت تؤثر على العلاقات الإنسانية والأسرية، تغير الحالة النفسية لروادها، كما أنّها وسيلة ذات وجهين أحدهما نافع في فى تقريب المسافات وسرعة التواصل والإعلان ومعرفة ردود الفعل بشكل أسرع بكثير وعلى الجانب الآخر، وفى حالة قضاء وقت طويل في متابعتها تعد مضيعة للوقت، وهدر للإنجاز خاصة للشباب إذا لم يضع هدفًا محددا ليصل إليه، وتلعب دورًا في اختراق الخصوصية كما أن لها آثار سلبية على الصحة، وانتشار مشاكل الاغتراب التي تحدث لمن يقضون أوقات طويلة في استخدامها وبعدهم عن أسرهم وأصدقائهم.

لقاءات للتحاور مع الشباب

فيما أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عبر بيان، أن المديرية تحرص على إعداد لقاءات تثقيفية تخاطب فيها عقول الشباب لتبصيرهم بضرورة قيامهم بدورهم في المجتمع من خلال تعميق وعيهم بخطورة الاستخدام السليم لوسائل التواصل الاجتماعي التي تسهم بشكل كبير في تشكيل آرائهم، اتجاهاتهم، إدراكهم أنها سلاح ذو حدين، وعليهم أن يختاروا كل ما يسهم في بناء المجتمع المصري، موضحاً أن دور الشباب في التصدى للشائعات والحرص على عدم نشر أي أخبار دون تفكر وإدراك لأهداف النشر، لأنّ وسائل التواصل تمنح الشائعة انتشار سريع يلحق الضرر البالغ ويؤثر على الأمن والاقتصاد القومي للدول.

أقيمت الندوة التثقيفية بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، إشراف تنفيذي صبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات من تنفيذ همت مصطفى، مسؤول النادي الثقافي بالمديرية.