«الداخلية» تفتتح منافذ جديدة لاستخراج الجوازات بالمولات

أعلنت وزارة الداخلية، افتتاح وتشغيل عدد من منافذ مصدرات الجوازات بالمراكز التجارية (مكسيم مول – سيتي ستارز – داندي مول) لتلبية واستيعاب احتياجات المواطنين المترددين عليها.

وجرى تخصيصها لتلقي طلبات استخراج جوازات سفر المواطنين دون النظر للاختصاص المكاني لإقامة ذوي الشأن.

وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجي.