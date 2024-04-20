ناقدة فنية: تربينا على أعمال صلاح السعدني.. وكل أدواره متفردة وخالدة

أكدت الناقدة الفنية دعاء حلمي، أن أعمال الفنان الراحل صلاح السعدني تربينا عليها، وكل الأدوار الذي قدمها تعيش في القلوب، وكان فيلسوفا وليس فنانا فقط، مشددة على أنه شخص تلقائي بشكل كبير وكان يملأ مكانه الدرامي ويضيف للشخصية.

صلاح السعدني كان متميزا ومتفردا

وأشارت «حلمي»، خلال لقائها مع الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، إلى أن الأداء التمثيلي الخاص به كان مميزا والجميع كان يتابع «ليالي الحلمية» بسبب قدرة صلاح السعدني الفنية، وأنه كان متميزا ومتفردا وحوارته الصحفية قليلة ولذلك لم يعرف عن حياته الكثير، مشددة على أنه كان يأخذ الدور لشخصيته وكان يعبر عن المواطن المصري بكل أحاسيسه ومشاعره وأفكاره.

أعماله ستكون خالدة في التاريخ الفني

وأوضحت أنه كان يحتاج تقديمه في بطولات قوية، إذ أنه قدم 200 عمل وقيمته أكبر من ذلك بكثير، مشددة على أن قدم العديد من الأعمال المميزة التي ستكون خالدة في تاريخ الدراما والسينما.

وأضافت أنه في أعماله الفنية المختلفة ويظهر وكأنه شخص موسوعي وشامل، وكل أعماله بها الخط والجذر السياسي، وفي «ليالي الحلمية» قدم الشخصية المصرية.