موقف طريف جمع صلاح السعدني وعادل إمام وسعيد صالح.. قسطوا أجرة التاكسي

جمعت علاقة صداقة قوية بين الراحل صلاح السعدني والفنانين عادل إمام وسعيد صالح منذ أيام الدراسة، وكانت تجمعهم الكثير من المواقف الطريفة والكوميدية.

الفنان صلاح السعدني وعادل إمام وسعيد صالح ارتبطوا معا بصداقة قوية أثناء الدراسة، وكان مسرح التلفزيون في ذلك الوقت يضم 10 فرق مسرحية، وجميعهها تقدم بروفات في وقتٍ واحد، وكل فرقة تعرض 6 مسرحيات على أحد المسارح، وكان الهدف من ذلك عرضها على شاشة التليفزيون.

سفر الثلاثي سعيد صالح وعادل إمام وصلاح السعدني

وتحدث صلاح السعدني في لقاء إذاعي نادر، وقال إنهم في أحد الأيام الساعة الواحدة صباحاً انتهوا من بروفات الرواية التي يقدمونها، وكان كل منهم لا يملك إلا 25 قرشًا، فاستوقفوا تاكسي ليعودوا به إلى منازلهم، فوجه لهم السائق سؤالاً عن مكان ذهابهم وفوجئوا بإمام يجيبه: «طنطا»، وبعدما قطع السائق نصف المسافة إلى طنطا بدا عليهم التوتر لأنهم لا يملكون المال للدفع للسائق.

وفي ذلك الوقت حدث مشكلة في عجلة السيارة، وذهب السائق ليُعالج هذا الحادث وعندما وقف السائق كانوا يشعرون بالجوع الشديد فوجدوا عربة فول وطعمية، وذهبوا إليها وتناولوا الطعام وشربوا الشاي ثم وجدوا الحساب 34 قرشًا وهم لا يملكون المال الكافي، فطلبوا من السائق أن يحاسب لهم على الطعام.

تقسيط أجرة التاكسي على 3 أشهر

وبعدما وصلوا وجدوا أجرة التاكسي وصلت إلى 3 جنيهات، وبعد التصويت قرروا العودة إلى القاهرة وهم منشغلين بكيفية جمع مال السائق، ثم قرروا الذهاب إلى أحد أصدقائهم وطلبوا منه التصرف لهم في مال، ليجدوا السائق يقول لهم: «من بداية المشوار وأنا أعلم أنكم لا تملكون المال، ولكني سوف أحصل عليه منكم»، فعرضوا عليه أن يأخذ الساعة التي يرتديها صديقهم رهنًا، وكانت مصنوعة من الذهب ثم يعود في الساعة 12 مساءً ليكونوا أحضروا المال، ولكنهم لم يستطيعوا جمعه والحصول عليه بالكامل، وأعاد السائق لهم الساعة وقرر أخذ المال منهم بالقسط على 3 أشهر.