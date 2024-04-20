آخرهم صلاح السعدني.. أبرز الفنانين الراحلين في 2024

سيطرت حالة من الحزن الشديد، على الوسط الفني، وذلك بعد رحيل الفنان القدير صلاح السعدني ليلة أمس عن عمر ناهز 81 عاما، بعد مسيرة فنية طويلة قدم خلالها أعمالا سينمائية ودرامية خالدة.

وشهد عام 2024 العديد من حالات الوفاة داخل الوسط الفني، ليخيم الحزن على قلوب الجمهور الذين ارتبطوا بأعمالهم على مدى مسيرتهم، ونرصد في التقرير التالي أبرز الفنانين الذين وافتهم المنية هذا العام، قبل رحيل عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني:

الفنانة شيرين سيف النصر

غيب الموت الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر وذلك قبل إعلان وفاة صلاح السعدني بعدة أيام قليلة إذ توفيت في 13 أبريل الجاري عن عمر ناهز 57 عاما.

الممثل الراحل جميل برسوم

وكان للفنان جميل برسوم نصيبا في ترك أثره وبصمته على الشاشة المصرية في شهر رمضان والعيد قبل رحيله، إذ توفى في 4 من شهر مارس الماضي، قبل عرض أعماله وذلك عن عمر ناهز 81 عاما.

الملحن الراحل حلمي بكر

أما الملحن حلمي بكر فقد وافته المنية في 1 من شهر مارس الماضي عن عمر ناهز 87 عامًا بعد صراع مع المرض.

ياسر الشرقاوي

ورحل عن عالمنا الممثل ياسر الشرقاوي في 17 مارس الماضي إذ أنه لقى مصرعه إثر سقوطه من أعلى سطح منزله أثناء إطعامه للحمام وكانت أشهر أعماله مسلسل عاصفة الشك عام 2003.

الشاعر بخيت بيومي

توفي الشاعر والملحن بخيت بيومي في 27 فبراير الماضي عن عمر ناهز 82 عامًا بعدما قدم العديد من الأشعار والألحان وكلمات التترات لمجموعة من الأعمال الدرامية والسينمائية.

الفنان علي خليفة

ورحل عن عالمنا الممثل علي خليفة في 15 فبراير الماضي والذي قدم مجموعة من الأعمال السينمائية والدرامية منها فيلم زهايمر وابن القنصل عام 2010 ومسلسل اللص والكلاب عام 1998.

الفنان محمد قشطة

أعلن خبر وفاة الفنان محمد قشطة في 24 مارس الماضي بعد صراع مع المرض، إذ أنه كان يعاني من الفشل الكلوي، ومن أشهر أعماله مسلسل ليالي الحلمية 6 وفيلم عمر وسلمى 3 وأمير البحار.